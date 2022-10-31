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Кремль стремится использовать зиму как оружие против Украины, - Буданов

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Понедельник 31 октября 2022 15:34
Кремль стремится использовать зиму как оружие против Украины, - Буданов Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Кремль стремится использовать зиму как оружие против войны в Украине, чтобы укрепить оборонные позиции и помешать контрнаступлению ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника ГУР МО Кирилла Буданова изданию Inews.

"Российские атаки на инфраструктуру были спланированы неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на все жестокости, причиненные им оккупантами", - отметил глава разведки Украины.

Кроме того, Буданов отметил, что оккупационные войска могут быть выбиты из Херсона уже в следующем месяце и это станет "сейсмическим" ударом для российского общественного мнения, разрушив их нарративы о собственной непобедимости и об Украине.

По его словам, российские войска отступают от Херсона, поскольку они принимают более оборонительную позицию накануне зимы - эвакуируют жителей, отводят тяжелую наступательную технику во избежание огромных потерь.

Также российские войска строят линии противотанковых укреплений типа "зубы дракона" в глубине Луганска, чтобы замедлить продвижение украинских войск.

Ранее глава ГУР МО подчеркнул, что в оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные. На южном направлении насчитывается около 40 тысяч человек сил противника.

Также Кирилл Буданов спрогнозировал, когда произойдет наступление на Крым.

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