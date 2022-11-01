Шмигаль закликав українців готуватися до складної зими та запастися всім необхідним

Українцям необхідно вже зараз розпочинати підготовку до складної зими та запастися необхідними речами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram .

"Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці повинні готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного", - зазначив прем'єр.

За його словами, Україна продовжує домовлятися з союзниками про збільшення постачання обладнання для відновлення інфраструктури, а також мобільних джерел живлення та обігріву.

"Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього. Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні 8 місяців. Тому Україна має і буде резерви, щоб відновлювати зруйновану інфраструктуру", - розповів Шмигаль.