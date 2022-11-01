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Шмигаль закликав українців готуватися до складної зими та запастися всім необхідним

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям необхідно вже зараз розпочинати підготовку до складної зими та запастися необхідними речами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці повинні готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного", - зазначив прем'єр.

За його словами, Україна продовжує домовлятися з союзниками про збільшення постачання обладнання для відновлення інфраструктури, а також мобільних джерел живлення та обігріву.

"Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього. Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні 8 місяців. Тому Україна має і буде резерви, щоб відновлювати зруйновану інфраструктуру", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Кремль прагне використати зиму як зброю для війни в Україні, щоб зміцнити оборонні позиції та перешкодити контрнаступу ЗСУ.

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