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Шмыгаль призвал украинцев готовится к сложной зиме и запасаться всем необходимым

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Киев, Вторник 01 ноября 2022 17:51
Шмыгаль призвал украинцев готовится к сложной зиме и запасаться всем необходимым Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам необходимо уже сейчас начинать подготовку к сложной зиме и запасаться необходимыми вещами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Государство готовится и запасается дополнительным оборудованием и украинцы должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы всего необходимого", - отметил премьер.

По его словам, Украина продолжает договариваться с союзниками об увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры, а также мобильных источников питания и обогрева.

"Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и до этого. К примеру, системные операторы некоторых стран Европы передавали "Укрэнерго" оборудование последние 8 месяцев. Поэтому у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Кремль стремится использовать зиму как оружие для войны в Украине, чтобы укрепить оборонные позиции и помешать контрнаступлению ВСУ.

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