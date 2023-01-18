Шмыгаль призвал гендиректора МАГАТЭ ввести санкции против "Росатома"

"Я обратился к гендиректору Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ред.) с просьбой передать членам МАГАТЭ, с которыми он будет вести диалог, что Украина твердо убеждена в необходимости и своевременности введения санкций против "Росатома", ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Российской Федерацией в ядерной сфере", - подчеркнул Шмыгаль во время совместного брифинга с Гросси.

Он напомнил, что каждый год за счет продажи сырого урана, услуг по его обогащению, строительства атомных электростанций “Росатом” зарабатывает около 9 миллиардов долларов. При этом портфель заграничных заказов этой компании составляет 200 миллиардов долларов.

"Уверен, что большинство этих средств в случае их получения пойдут на финансирование войны, финансирование ракет, которые убивают мирных украинцев и подвергают ядерной опасности весь мир. Поэтому мы продолжим настаивать на ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Поэтому призываем членов МАГАТЭ и других наших партнеров поддержать эту инициативу", - добавил премьер.