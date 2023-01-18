Шмыгаль призвал гендиректора МАГАТЭ ввести санкции против "Росатома"

Международному агентству по атомной энергии необходимо ввести санкции против "Росатома", поскольку эта компания финансирует войну с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Я обратился к гендиректору Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ред.) с просьбой передать членам МАГАТЭ, с которыми он будет вести диалог, что Украина твердо убеждена в необходимости и своевременности введения санкций против "Росатома", ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Российской Федерацией в ядерной сфере", - подчеркнул Шмыгаль во время совместного брифинга с Гросси.
Он напомнил, что каждый год за счет продажи сырого урана, услуг по его обогащению, строительства атомных электростанций “Росатом” зарабатывает около 9 миллиардов долларов. При этом портфель заграничных заказов этой компании составляет 200 миллиардов долларов.
"Уверен, что большинство этих средств в случае их получения пойдут на финансирование войны, финансирование ракет, которые убивают мирных украинцев и подвергают ядерной опасности весь мир. Поэтому мы продолжим настаивать на ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Поэтому призываем членов МАГАТЭ и других наших партнеров поддержать эту инициативу", - добавил премьер.
Напомним, ранее Гросси заявлял, что у МАГАТЭ нет полномочий вводить санкции против России и других государств и правительств.
Также мы писали, что, по словам Шмыгаля, МАГАТЭ и Украина продолжают работу над тем, чтобы вернуть Запорожскую АЭС под контроль нашей страны.
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