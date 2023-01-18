RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль призвал гендиректора МАГАТЭ ввести санкции против "Росатома"

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Международному агентству по атомной энергии необходимо ввести санкции против "Росатома", поскольку эта компания финансирует войну с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Я обратился к гендиректору Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ред.) с просьбой передать членам МАГАТЭ, с которыми он будет вести диалог, что Украина твердо убеждена в необходимости и своевременности введения санкций против "Росатома", ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Российской Федерацией в ядерной сфере", - подчеркнул Шмыгаль во время совместного брифинга с Гросси.

Он напомнил, что каждый год за счет продажи сырого урана, услуг по его обогащению, строительства атомных электростанций “Росатом” зарабатывает около 9 миллиардов долларов. При этом портфель заграничных заказов этой компании составляет 200 миллиардов долларов.

"Уверен, что большинство этих средств в случае их получения пойдут на финансирование войны, финансирование ракет, которые убивают мирных украинцев и подвергают ядерной опасности весь мир. Поэтому мы продолжим настаивать на ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Поэтому призываем членов МАГАТЭ и других наших партнеров поддержать эту инициативу", - добавил премьер.

Напомним, ранее Гросси заявлял, что у МАГАТЭ нет полномочий вводить санкции против России и других государств и правительств.

Также мы писали, что, по словам Шмыгаля, МАГАТЭ и Украина продолжают работу над тем, чтобы вернуть Запорожскую АЭС под контроль нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияРосатомДенис ШмыгальМАГАТЭВойна России против Украины