Шмигаль закликав гендиректора МАГАТЕ запровадити санкції проти "Росатому"

"Я звернувся до гендиректора Гроссі (гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі - ред.) з проханням передати членам МАГАТЕ, з якими він вестиме діалог, що Україна твердо переконана в необхідності та своєчасності введення санкцій проти "Росатому", обмеженні прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з Російською Федерацією в ядерній сфері", - наголосив Шмигаль під час спільного брифінгу з Гроссі.

Він нагадав, що щороку за рахунок продажу сирого урану, послуг з його збагачення, будівництва атомних електростанцій "Росатом" заробляє близько 9 мільярдів доларів. При цьому портфель закордонних замовлень цієї компанії складає 200 мільярдів доларів.

"Впевнений, що більшість цих коштів у разі їх отримання підуть на фінансування війни, фінансування ракет, які вбивають мирних українців і наражають на ядерну небезпеку весь світ. Тому ми продовжимо наполягати на обмеженні прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ і припиненні співпраці з Росією в ядерній сфері. Тому закликаємо членів МАГАТЕ та інших наших партнерів підтримати цю ініціативу", - додав прем'єр.