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Шмигаль закликав гендиректора МАГАТЕ запровадити санкції проти "Росатому"

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та прем'єр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Міжнародному агентству з атомної енергії необхідно запровадити санкції проти "Росатому", оскільки ця компанія фінансує війну з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Я звернувся до гендиректора Гроссі (гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі - ред.) з проханням передати членам МАГАТЕ, з якими він вестиме діалог, що Україна твердо переконана в необхідності та своєчасності введення санкцій проти "Росатому", обмеженні прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з Російською Федерацією в ядерній сфері", - наголосив Шмигаль під час спільного брифінгу з Гроссі.

Він нагадав, що щороку за рахунок продажу сирого урану, послуг з його збагачення, будівництва атомних електростанцій "Росатом" заробляє близько 9 мільярдів доларів. При цьому портфель закордонних замовлень цієї компанії складає 200 мільярдів доларів.

"Впевнений, що більшість цих коштів у разі їх отримання підуть на фінансування війни, фінансування ракет, які вбивають мирних українців і наражають на ядерну небезпеку весь світ. Тому ми продовжимо наполягати на обмеженні прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ і припиненні співпраці з Росією в ядерній сфері. Тому закликаємо членів МАГАТЕ та інших наших партнерів підтримати цю ініціативу", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Гроссі заявляв, що МАГАТЕ не має повноважень вводити санкції проти Росії та інших держав та урядів.

Також ми писали, що, за словами Шмигаля, МАГАТЕ та Україна продовжують роботу над тим, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль нашої країни.

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