Украина и МАГАТЭ продолжают работу по возвращению Запорожской АЭС, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили возвращение Запорожской АЭС под контроль нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кабмина в Telegram .

По словам премьера, Гросси заверил, что МАГАТЭ никогда не признает Запорожскую АЭС, которая находится на временно оккупированных территориях, собственностью России.

"Продолжаем дальше работать над полным выводом российских войск и персонала "Росатома" с территории Запорожской АЭС и возвращением станции под контроль Украины", - подчеркнул Шмыгаль.