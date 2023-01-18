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Украина и МАГАТЭ продолжают работу по возвращению Запорожской АЭС, - Шмыгаль

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Киев, Среда 18 января 2023 19:15
Украина и МАГАТЭ продолжают работу по возвращению Запорожской АЭС, - Шмыгаль Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили возвращение Запорожской АЭС под контроль нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кабмина в Telegram.

По словам премьера, Гросси заверил, что МАГАТЭ никогда не признает Запорожскую АЭС, которая находится на временно оккупированных территориях, собственностью России.

"Продолжаем дальше работать над полным выводом российских войск и персонала "Росатома" с территории Запорожской АЭС и возвращением станции под контроль Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее глава "Энергоатома" Петр Котин заявлял, что он не исключает военный сценарий возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины.

Также мы писали, что, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ситуация на Запорожской АЭС продолжает ухудшаться.

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Запорожская АЭС Денис Шмыгаль МАГАТЭ Война России против Украины
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