Чи потрібно скасувати призов до армії: думка експертів

Експерти сходяться на думці, що строкова служба - це радянський пережиток і в наших реаліях вона вже давно не потрібна. Тобто його скасування не вдарить по боєздатності України, а "строковиків" повинні замінити мотивовані люди, які знають свою справу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кінець "срочки". Чому в Україні скасовують призов до армії і чим його замінять".

Як пояснив виданню військовий аналітик Микола Бєлєсков, у сучасному вигляді призов не є якимось важливим інструментом.

"Двічі на рік закликають десь 10-12 тисяч, це не критична цифра. Людина, яка вирішила пов'язати себе з військовою службою, підписати контракт, навчити базові навички за певний час - це не проблема. Ідея про те, що це якийсь мобілізаційний резерв, тому треба зберегти заклик - не переконлива", - розповів він.

За словами експерта, перехід на виключно професійну армію за базової підготовки на добровільній основі для всіх бажаючих - це компенсує.

"В армії мають залишитися виключно мотивовані люди, які якісно знатимуть свою справу. Але спираючись на базову підготовку, можна буде поповнити наші сили. Це не вдарить по нашій боєздатності та здібностях. На те, щоб замінити цю кількість "строковиків" на контрактників, потрібні будуть додаткові ресурси", - зазначив Бєлєсков.

Разом з тим, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що призов має перетворитися на загальну базову військову підготовку. для всіх, як хлопців, так і дівчат.

"Це має бути дуже інтенсивна коротка базова військова підготовка за чіткими стандартами - два місяці. З використанням сучасних передових методик підготовки військових, з використанням тренажерів, передових методик психологічної підготовки, тактичної, медичної тощо", - зауважив Самусь.

Він стверджує, що сенсу стройової служби зараз немає.

"Строковики не беруть участі у бойових діях, тобто для командира вони не члени екіпажу, немає сенсу їх готувати разом із тими бійцями, які потім підуть на ротацію до зони бойових дій", - резюмував експерт.

Детальніше про те, чому влада пішла на відмову від "срочки" і як це вплине на обороноздатність країни - в матеріалі РБК-Україна.