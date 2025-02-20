Шмыгаль тоже провел встречу с Келлогом: обсудили экономику и фронт

"Украина смело и решительно сдерживает российскую военную агрессию на нашей суверенной территории, и мы благодарны США и всем американцам за поддержку в этой развязанной Россией войне. Миссия господина Келлога - помочь установить справедливый и длительный мир. В этом он имеет полную поддержку со стороны украинского правительства", - отметил Шмыгаль.

Он проинформировал спецпредставителя президента США о ежедневном сопротивлении Украины российской агрессии и рассказал о ситуации в экономике.

"Несмотря на войну, мы развиваем оборонные производства, платим социальные расходы, а каждая гривна налогоплательщиков идет на Вооруженные Силы Украины. Экономика работает на военных рельсах. Правительство готово совместно с администрацией США работать для достижения прагматичных и взаимовыгодных результатов для наших стран", - добавил премьер.

Шмыгаль также рассказал Келлогу о ежедневном российском терроре против украинцев, атаках на объекты энергетики и других преступлениях.

"Подчеркнул, что Украина как никто стремится к миру. Но это должен быть справедливый мир с надежными гарантиями безопасности и привлечением агрессора к ответственности. Важно, чтобы любые переговоры о мире в Украине происходили при участии Украины. Мы рассчитываем на лидерство США в обеспечении честного и надежного мира", - отметил он.