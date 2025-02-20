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Шмыгаль тоже провел встречу с Келлогом: обсудили экономику и фронт

Фото: Кит Келлог и Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 20 февраля, провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Обсудили, в частности, ситуацию на фронте и в украинской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы украинского правительства.

"Украина смело и решительно сдерживает российскую военную агрессию на нашей суверенной территории, и мы благодарны США и всем американцам за поддержку в этой развязанной Россией войне. Миссия господина Келлога - помочь установить справедливый и длительный мир. В этом он имеет полную поддержку со стороны украинского правительства", - отметил Шмыгаль.

Он проинформировал спецпредставителя президента США о ежедневном сопротивлении Украины российской агрессии и рассказал о ситуации в экономике.

"Несмотря на войну, мы развиваем оборонные производства, платим социальные расходы, а каждая гривна налогоплательщиков идет на Вооруженные Силы Украины. Экономика работает на военных рельсах. Правительство готово совместно с администрацией США работать для достижения прагматичных и взаимовыгодных результатов для наших стран", - добавил премьер.

Шмыгаль также рассказал Келлогу о ежедневном российском терроре против украинцев, атаках на объекты энергетики и других преступлениях.

"Подчеркнул, что Украина как никто стремится к миру. Но это должен быть справедливый мир с надежными гарантиями безопасности и привлечением агрессора к ответственности. Важно, чтобы любые переговоры о мире в Украине происходили при участии Украины. Мы рассчитываем на лидерство США в обеспечении честного и надежного мира", - отметил он.

 

Визит Келлога в Киев

Напомним, вчера, 19 февраля, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог начал свой визит в Киев.

Кэллог за день успел встретиться с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, а также руководителями разведок и специальных служб.

Сегодня с Келлогом встретился президент Украины Владимир Зеленский.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности. Украина с первой же секунды этой войны хочет мира, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной", - рассказал Зеленский.

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