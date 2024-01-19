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Шмыгаль рассказал, сколько правовых актов ЕС нужно имплементировать в Украине

Архивное фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украине необходимо имплементировать около 2,8 тысячи актов права Европейского союза в рамках евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Не дожидаясь решения наших европейских партнеров, запустили так называемый селф-скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому", - говорится в заявлении.

Шмыгаль уточнил, что Украине придется имплементировать около 2,8 тысячи актов права Европейского Союза.

17 января этого года уже Еврокомиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства в рамках подготовки переговорной рамки.

"В этом году мы также одобрим Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву Европейского союза", - добавил премьер.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, 14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. На момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Добавим, что для вступления Украины в Европейский союз должна пройти оценка украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза.

Недавно президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.

Ранее министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что эта процедура может длиться до года.

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Евросоюз