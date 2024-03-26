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Шмыгаль пообщался с главой МИД Британии: обсудили конфискацию активов РФ

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 26 марта пообщался с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном. В частности, они обсудили механизмы конфискации активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кабмина.

Как отметил премьер, во время разговора они подняли вопрос создания специальной международной группы с участием Украины, которая наработает юридические пути, необходимые для конфискации активов РФ.

"Украина уже предоставила свои предложения. Созданный Международный реестр убытков. Далее предлагаем создать Международную компенсационную комиссию и компенсационный фонд. Наша позиция однозначна: все замороженные активы России должны быть направлены на нужды нашего государства", - рассказал он.

К тому же они обсудили обострение атак России на гражданскую инфраструктуру и необходимую Украине помощь.

"А также механизмы, которые заставят Россию заплатить за совершенные преступления и разрушения. В частности, конфискацию замороженных активов РФ. Поблагодарил Дэвида Кэмерона за личную вовлеченность в этот процесс", - рассказал глава правительства.

К тому же Шмыгаль поблагодарил Великобританию за значительный объем оказанной помощи и за подписание соглашения о безопасности с Украиной.

"Это дает уверенность в долгосрочной поддержке со стороны наших британских союзников", - констатировал он.

Конфискация активов РФ

12 февраля в Европейском союзе сделали важный шаг, который позволит передать прибыль от российских замороженных активов Украине. Совет ЕС, в частности, постановил, что центральные депозитарии ценных бумаг, владеющие активами ЦБ РФ на сумму свыше 1 млн евро, должны учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившихся в результате ограничительных мер ЕС, отдельно, а также сохранять соответствующие доходы отдельно. Кроме того, им запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в 2024 году. В конце февраля Кулеба также отмечал, что активы Центрального банка РФ заморожены в различных западных юрисдикциях на сумму более 300 млрд долларов. Только активов, "зависших" во Франции, хватило бы, в частности, для строительства новой ГЭС вместо Каховской.

Что касается конкретно Британии, то недавно Кэмэрон заявлял, что Британия готова предоставить Украине заем на суму замороженных активов российского центрального банка в стране на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации по окончанию войны.

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