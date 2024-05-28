Шмыгаль направится в Прагу для переговоров с группой лидеров ЕС о военной помощи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится 28 мая в Праге с группой лидеров Европейского Союза, чтобы обсудить военную помощь Киеву для борьбы с российским вторжением.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы обсудим все вопросы, связанные с координацией и усилением помощи Украине в эти трудные моменты", - заявил Фиала на брифинге.

По его словам, в рабочей встрече за ужином вечером примут участие премьер-министры Нидерландов, Дании и Латвии, а также президент Польши.

Фиала также повторил позицию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что западные страны должны снять ограничения, которые запрещают Украине использовать подаренное оружие для нанесения ударов по территории России.

Фиала подтвердил, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках возглавляемой Чехией инициативы, которая обеспечивает поставки из-за пределов ЕС, прибудут в Украину в июне.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что проведет в Праге встречу семи европейских лидеров на высоком уровне, чтобы усилить поддержку Украины.

Ожидается, что во встрече примут участие премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и премьер-министр Дании Метте Фредриксен. Целью встречи является рассмотрение острой необходимости в скоординированных усилиях по поддержке Украины.

В число приглашенных входят некоторые из наиболее известных европейских спонсоров военной помощи Украине.

Нидерланды уже заявили, что поставят в Украину части системы ПВО Patriot и ведут переговоры с другими странами о сборке полной системы.