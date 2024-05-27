В Праге назвали дату поставки первой партии снарядов в Украину по чешской инициативе
Первые артиллерийские снаряды, закупленные в рамках инициативы Чехии по дополнительным поставкам, поступят в Украину в июне.
Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Freeдом.
"Я думаю, что в июне первые снаряды физически будут на территории Украины, они помогут оградить суверенитет Украины от российского вторжения", - сказал он перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС.
По его словам, сейчас концентрируются на выполнении соглашений, которые были заключены и оплачены.
"Мы благодарны за каждый евро, каждый доллар, который был направлен на эту чешскую инициативу по боеприпасам", - добавил Липовский.
Напомним, президент Чехии Петр Павел в начале года заявил, что его страна нашла около 800 тысяч боеприпасов за пределами ЕС. После этого Прага начала копить деньги для их покупки.
Глава МИД Чехии Ян Липовский заявлял, что Украине могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии - до 1,5 млн.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что первые поставки снарядов ожидают в апреле.