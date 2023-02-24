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Шмыгаль показал первые танки Leopard 2, которые доставили в Украину (фото)

Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль и премьер Польши Матеуш Моравецкий на фоне Leopard 2 (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Польша доставила в Украину первую партию обещанных танков Leopard 2. Появились фотографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также приехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые четыре танка Leopard 2, предоставленные партнерами, встретили вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", - написал премьер.

Фото: первые танки Leopard 2, которые доставили в Украину (t.me/Denys_Smyhal)

Он также рассказал, что вместе с главой польского правительства поприветствовал экипажи украинских танкистов, которые уже имеют боевой опыт.

Шмыгаль поблагодарил Польшу и всех партнеров за решительные шаги, которые приближают победу Украины.

"При лидерстве президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", - резюмировал он.

Напомним, сегодня, 24 февраля, премьер Польши объявил, что его страна доставила в Украину четыре первых танка Leopard 2.

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