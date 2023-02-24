UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль показав перші танки Leopard 2, які доставили в Україну (фото)

Фото: прем'єр України Денис Шмигаль та прем'єр Польщі Матеуш Моравецький на тлі Leopard 2 (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Польща доставила в Україну першу партію обіцяних танків Leopard 2. З'явилися фотографії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також приїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші чотири танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким", - написав прем'єр.

Фото: перші танки Leopard 2, які доставили до України (t.me/Denys_Smyhal)

Він також розповів, що разом із главою польського уряду привітав екіпажі українських танкістів, які вже мають бойовий досвід.

Шмигаль подякував Польщі та всім партнерам за рішучі кроки, які наближають перемогу України.

"За лідерства президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, щоб повернути свободу на всі українські території", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, прем'єр Польщі оголосив, що його країна доставила в Україну чотири перші танки Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаДенис ШмигальДопомога УкраїніВійськова технікаВійськова допомогаВійна Росії проти України