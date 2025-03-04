Шмыгаль: без поддержки США критическим становится обслуживание и поставка ракет к Patriot

Украина имеет все современные системы противовоздушной обороны и создала эффективные мобильные огневые группы для борьбы с дронами. Но без помощи США критическим станет обслуживание и поставки ракет к Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции.

По его словам, использование дорогих ракет для уничтожения дешевых дронов является экономически нецелесообразным, поэтому Украина ищет баланс в войне.

"Невозможно сбивать дрон стоимостью 30-40 тысяч долларов ракетой, которая стоит 1-3 миллиона долларов. Мы ищем, как уничтожать дешевый продукт страны-террориста недорого", - отметил он.

Одним из таких решений стали мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Шмыгаль отметил, что партнеры Украины поставляют не только сами системы ПВО, но и ракеты и боеприпасы к ним.

"Мы имеем поставки и соответствующие остатки на складах от различных партнеров", - сказал он, подчеркнув, что вклад США остается существенным, особенно в вопросе систем Patriot.

По его словам, сейчас Patriot является единственной системой, способной эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам. Именно в этом направлении существует главный риск - обеспечение Украины необходимым количеством комплексов, их ремонтом, обслуживанием и поставками боеприпасов.

"Все остальные средства, которыми РФ терроризирует Украину, мы можем уничтожать имеющимися в стране ресурсами, а также теми, что предоставляют партнеры", - подытожил Шмыгаль.

Patriot для Украины

Летом прошлого года во время саммита НАТО в Вашингтоне союзники пообещали предоставить Украине Patriot. В частности, предыдущий президент США Джо Байден рассказал, что Украине пообещали предоставить пять дальнобойных систем противовоздушной обороны.

Стоит заметить, что системы Patriot играют важную роль в защите украинского неба. Они способны сбивать вражеские баллистические ракеты. Всего в Украине только два типа систем, которые могут сбивать баллистику, - Patriot и SAMP/T.

Трамп отменил помощь Украине

Сегодня стало известно, что в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Позже член оборонного комитета Рады Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина рассказал, что на закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был рассмотрен негативный сценарий относительно возможного прекращения военной помощи от США Украине.