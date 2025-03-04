Шмыгаль: без поддержки США критическим становится обслуживание и поставка ракет к Patriot
Украина имеет все современные системы противовоздушной обороны и создала эффективные мобильные огневые группы для борьбы с дронами. Но без помощи США критическим станет обслуживание и поставки ракет к Patriot.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции.
По его словам, использование дорогих ракет для уничтожения дешевых дронов является экономически нецелесообразным, поэтому Украина ищет баланс в войне.
"Невозможно сбивать дрон стоимостью 30-40 тысяч долларов ракетой, которая стоит 1-3 миллиона долларов. Мы ищем, как уничтожать дешевый продукт страны-террориста недорого", - отметил он.
Одним из таких решений стали мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Шмыгаль отметил, что партнеры Украины поставляют не только сами системы ПВО, но и ракеты и боеприпасы к ним.
"Мы имеем поставки и соответствующие остатки на складах от различных партнеров", - сказал он, подчеркнув, что вклад США остается существенным, особенно в вопросе систем Patriot.
По его словам, сейчас Patriot является единственной системой, способной эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам. Именно в этом направлении существует главный риск - обеспечение Украины необходимым количеством комплексов, их ремонтом, обслуживанием и поставками боеприпасов.
"Все остальные средства, которыми РФ терроризирует Украину, мы можем уничтожать имеющимися в стране ресурсами, а также теми, что предоставляют партнеры", - подытожил Шмыгаль.
Patriot для Украины
Летом прошлого года во время саммита НАТО в Вашингтоне союзники пообещали предоставить Украине Patriot. В частности, предыдущий президент США Джо Байден рассказал, что Украине пообещали предоставить пять дальнобойных систем противовоздушной обороны.
Стоит заметить, что системы Patriot играют важную роль в защите украинского неба. Они способны сбивать вражеские баллистические ракеты. Всего в Украине только два типа систем, которые могут сбивать баллистику, - Patriot и SAMP/T.
Трамп отменил помощь Украине
Сегодня стало известно, что в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Позже член оборонного комитета Рады Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина рассказал, что на закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был рассмотрен негативный сценарий относительно возможного прекращения военной помощи от США Украине.
В то же время, в правительстве Франции выступили против прекращения предоставления Киеву военной помощи со стороны США. Ведь это отдалит мирное урегулирование войны в Украине.
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