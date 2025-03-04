У Макрона считают, что приостановление военной помощи США делает мир в Украине "отдаленным"

В правительстве Франции выступили против прекращения предоставления Киеву военной помощи со стороны США. Ведь это отдалит мирное урегулирование войны в Украине.

Об этом заявил министр по делам Европы Бенжамен Хаддад, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Если мы хотим мира, то решение приостановить поставки вооружения Украине укрепит мир или отдалит его? Оно отдалит его, потому что оно только укрепит положение агрессора", - заявил Хаддад

В то же время заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик назвал этот шаг США "плохой новостью".

Трамп отменил помощь Украине

Напомним, издание Bloomberg, сославшись на источник в Пентагоне, написало, что президент США Дональд Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине. По данным СМИ, поставить процесс на паузу Трамп приказал министру обороны США Питу Гегсету.

Как пишет издание, речь о том, что все военное оборудование США, которое сейчас не находится в Украине. В частности то оружие, которое находится в пути на самолетах и кораблях, или то, что ожидает отправки в транзитных зонах в Польше.

Впоследствии в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Штатам необходимо, чтобы партнеры как и глава Белого дома были сосредоточены на мире.