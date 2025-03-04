Белый дом подтвердил, что Трамп приостановил военную помощь Украине, - CNN

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Штатам необходимо, чтоб партнеры как и глава Белого дома были сосредоточены на мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", - заявил представитель Белого дома.

О какой приостановке идет речь

Напомним, примерно за час до комментария Белого дома, издание Bloomberg сославшись на источник в Пентагоне написало, что Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине. Поставить процесс на паузу он приказал министру обороны США Питу Хегсету.

Речь идет о том, что все военное оборудование США, которое в настоящее время не находится в Украине, будет приостановлено. В том числе то орудие, которое находится в пути на самолетах и кораблях, либо то, которая ожидает отправки в транзитных зонах в Польше.

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