Байден сделал заявление о законопроектах Джонсона: подпишет ли их президент США

Президент США Джо Байден пообещал "немедленно подписать" законопроекты спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню, когда их одобрит Конгресс.

Байден подчеркнул, что решительно поддерживает инициативу спикера Палаты представителей, чтобы помочь Украине и Израилю, а также предоставить необходимую гуманитарную помощь палестинцам в Секторе Газа и укрепить стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США напомнил, что Израиль находился под беспрецедентными атаками Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися обстрелами со стороны России, которые резко усилились за последний месяц.

"Палата представителей должна принять этот пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать ее примеру. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха", - добавил глава государства.

Что предшествовало

Напомним, на этой неделе спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил разделить сенатский законопроект о национальной безопасности на четыре отдельных законопроекта.

Таким образом, финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов выделили в отдельный документ.

Сегодня, 17 апреля, появился текст законопроекта о помощи Украине, который предложил Джонсон. В частности, в документе предусмотрена передача нашим военным ATACMS.

Все детали - в материале РБК-Украина.