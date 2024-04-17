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Шмыгаль обсудил с министром торговли США ослабление производства дронов и ракет в РФ

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли США Джина Раймондо (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром торговли США Джиной Раймондо. Одной из тем обсуждений стало влияние на производство ракет и дронов в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Telegram.

По словам Шмыгаля, он поговорил с Раймондо об усилении санкций против России, в том числе в сфере высоких технологий.

 

"Должны ослабить способность агрессора производить новые ракеты и дроны. Качественное применение санкций - важнейшее направление противодействия российскому оружию", - отметил премьер. 

Также на встрече он отдельно поднял тему конфискации российских активов. 

При этом стороны обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Как подчеркнул Шмыгаль, доступ к рынкам и торговля - самый эффективный способ поддержки экономики нашей страны, когда инвестиционные проекты все еще планируются. 

"Инициатива Джины Раймондо по освобождению от пошлин украинской стали стала важной поддержкой для предприятий, работающих в городах под постоянными обстрелами", - рассказал глава правительства. 

Санкции против России

Напомним, страны Запада уже ввели большое количество санкций против России после того, как ее солдаты вторглись в Украину. В частности, ограничения касаются экспорта отдельных товаров в РФ, которые могут использовать в оборонной промышленности.

Несмотря на это, страна-агрессор находит пути обхода санкций. В ракетах и дронах, которыми РФ бьет по Украине, обнаруживают десятки иностранных деталей, в том числе из стран Запада.

В январе Национальное агентство по противодействию коррупции писало о том, что в российских ракетах Х-59 обнаружили 42 детали иностранных компаний.

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