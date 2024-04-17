Шмыгаль обсудил с министром торговли США ослабление производства дронов и ракет в РФ

Санкции против России

Напомним, страны Запада уже ввели большое количество санкций против России после того, как ее солдаты вторглись в Украину. В частности, ограничения касаются экспорта отдельных товаров в РФ, которые могут использовать в оборонной промышленности.

Несмотря на это, страна-агрессор находит пути обхода санкций. В ракетах и дронах, которыми РФ бьет по Украине, обнаруживают десятки иностранных деталей, в том числе из стран Запада.

В январе Национальное агентство по противодействию коррупции писало о том, что в российских ракетах Х-59 обнаружили 42 детали иностранных компаний.

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