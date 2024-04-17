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Шмигаль обговорив з міністром торгівлі США ослаблення виробництва дронів та ракет у РФ

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі США Джина Раймондо (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з міністром торгівлі США Джиною Раймондо. Однією з тем обговорень став вплив на виробництво ракет і дронів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського уряду у Telegram.

За словами Шмигаля, він поговорив із Раймондо про посилення санкцій проти Росії, зокрема у сфері високих технологій.

"Маємо послабити здатність агресора виробляти нові ракети і дрони. Якісне застосування санкцій - найважливіший напрямок протидії російській зброї", - зазначив прем'єр.

Також на зустрічі він окремо порушив тему конфіскації російських активів.

При цьому сторони обговорили двосторонню економічну співпрацю. Як підкреслив Шмигаль, доступ до ринків і торгівля є найефективнішим способом підтримки економіки нашої країни, коли інвестиційні проекти все ще плануються.

"Ініціатива Джини Раймондо щодо звільнення від мит української сталі стала важливою підтримкою для підприємств, які працюють у містах під постійними обстрілами", - розповів глава уряду.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, країни Заходу вже запровадили велику кількість санкцій проти Росії після того, як її солдати вторглися в Україну. Зокрема, обмеження стосуються експорту окремих товарів до РФ, які можуть використовуватись в оборонній промисловості.

Незважаючи на це, країна-агресор знаходить шляхи обходу санкцій. У ракетах і дронах, якими РФ б'є по Україні, виявляють десятки іноземних деталей, зокрема з країн Заходу.

У січні Національне агентство протидії корупції писало про те, що в російських ракетах Х-59 виявили 42 деталі іноземних компаній.

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