Шмигаль обговорив з міністром торгівлі США ослаблення виробництва дронів та ракет у РФ

Санкції проти Росії

Нагадаємо, країни Заходу вже запровадили велику кількість санкцій проти Росії після того, як її солдати вторглися в Україну. Зокрема, обмеження стосуються експорту окремих товарів до РФ, які можуть використовуватись в оборонній промисловості.

Незважаючи на це, країна-агресор знаходить шляхи обходу санкцій. У ракетах і дронах, якими РФ б'є по Україні, виявляють десятки іноземних деталей, зокрема з країн Заходу.

У січні Національне агентство протидії корупції писало про те, що в російських ракетах Х-59 виявили 42 деталі іноземних компаній.

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