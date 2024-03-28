Шмыгаль обсудил с Дудой военную и финансовую помощь Украине от Польши

По информации канцелярии, Дуда принял Шмыгаля в президентском дворце. В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуацию с безопасностью в регионе.

"Речь также шла о сотрудничестве в сфере всесторонней военной, финансовой и дипломатической поддержки, которую Польша и ее союзники оказывают воюющей Украине", - уточнили у Дуды.

При этом украинский премьер и польский президент затронули поддержку Польшей мер, которые касаются вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

В свою очередь Шмыгаль рассказал, что в ходе встречи поблагодарил Дуду за поддержку украинской формулы мира.

"Работаем сообща для укрепления безопасности Украины и победы над российским агрессором", - добавил премьер.