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Шмыгаль обсудил с Дудой военную и финансовую помощь Украине от Польши

Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль и президент Польши Анджей Дуда (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе своего визита в Варшаву провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Одной из тем обсуждений стала военная помощь нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Польши в Twitter и Шмыгаля в Twitter.

По информации канцелярии, Дуда принял Шмыгаля в президентском дворце. В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуацию с безопасностью в регионе. 

"Речь также шла о сотрудничестве в сфере всесторонней военной, финансовой и дипломатической поддержки, которую Польша и ее союзники оказывают воюющей Украине", - уточнили у Дуды. 

При этом украинский премьер и польский президент затронули поддержку Польшей мер, которые касаются вступления Украины в Евросоюз и НАТО. 

В свою очередь Шмыгаль рассказал, что в ходе встречи поблагодарил Дуду за поддержку украинской формулы мира. 

"Работаем сообща для укрепления безопасности Украины и победы над российским агрессором", - добавил премьер. 

Визит Шмыгаля в Польшу

Напомним, сегодня, 28 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Польше. В частности, он участвовал в совместном заседании украинского и польского правительств.

Одной из главных тем заседания стала блокада границы с Украиной, которую продолжают польские фермеры. Они не пропускают через КПП грузовики.

По итогам заседания Шмыгаль заявил, что у Украины и Польши есть прогресс в вопросе разблокирования общей границы. Он подчеркнул, что важно сохранить положительную динамику.

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