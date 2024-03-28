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У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль

Варшава, Четверг 28 марта 2024 14:42
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У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

У Украины и Польши есть прогресс в вопросе разблокирования общей границы. Важно сохранить положительную динамику.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга в Варшаве.

"Мы точно имеем прогресс по снятию блокады (на польско-украинской границе, - ред.), но главное по решению всех критических вопросов, приводящих ко всем блокадам", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что план правительств Украины и Польши для разблокирования границы выполняется, хотя "не так быстро, как хотелось бы".

"Но однозначно имеем положительные тенденции и положительную динамику. Эту динамику важно сохранить и двигаться дальше", - подчеркнул премьер-министр.

Встреча Шмыгаля и Туска

Напомним, сегодня, 28 марта, в Варшаве прошли консультации правительств Украины и Польши. Украинскую делегацию возглавляет премьер Денис Шмыгаль, а польскую сторону - Дональд Туск.

Одним из главных вопросов встречи была блокада границы. Как сообщил украинский премьер, стороны разработали план с пяти шагов.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно фермеры разблокировали ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Так, например, сегодня возобновилось движение грузовиков в пункте пропуска "Угринов-Долгобычув".

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Дональд Туск Польша Денис Шмыгаль Граница с Украиной
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У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль
У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль
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