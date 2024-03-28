У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль
У Украины и Польши есть прогресс в вопросе разблокирования общей границы. Важно сохранить положительную динамику.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга в Варшаве.
"Мы точно имеем прогресс по снятию блокады (на польско-украинской границе, - ред.), но главное по решению всех критических вопросов, приводящих ко всем блокадам", - сказал он.
Шмыгаль добавил, что план правительств Украины и Польши для разблокирования границы выполняется, хотя "не так быстро, как хотелось бы".
"Но однозначно имеем положительные тенденции и положительную динамику. Эту динамику важно сохранить и двигаться дальше", - подчеркнул премьер-министр.
Встреча Шмыгаля и Туска
Напомним, сегодня, 28 марта, в Варшаве прошли консультации правительств Украины и Польши. Украинскую делегацию возглавляет премьер Денис Шмыгаль, а польскую сторону - Дональд Туск.
Одним из главных вопросов встречи была блокада границы. Как сообщил украинский премьер, стороны разработали план с пяти шагов.
Блокада границы
Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.
Однако недавно фермеры разблокировали ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Так, например, сегодня возобновилось движение грузовиков в пункте пропуска "Угринов-Долгобычув".
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