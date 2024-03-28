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Шмигаль обговорив з Дудою військову та фінансову допомогу Україні від Польщі

Фото: прем'єр України Денис Шмигаль і президент Польщі Анджей Дуда (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого візиту до Варшави провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Однією з тем обговорень стала військова допомога нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі у Twitter і Шмигаля в Twitter.

За інформацією канцелярії, Дуда прийняв Шмигаля у президентському палаці. Під час діалогу сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного та ситуацію з безпекою у регіоні.

"Мова також йшла про співпрацю у сфері всебічної військової, фінансової та дипломатичної підтримки, яку Польща та її союзники надають воюючій Україні", - уточнили у Дуди.

При цьому український прем'єр і польський президент торкнулися підтримки Польщею заходів, що стосуються вступу України до Євросоюзу та НАТО.

У свою чергу Шмигаль розповів, що під час зустрічі подякував Дуді за підтримку української формули миру.

"Працюємо спільно для зміцнення безпеки України та перемоги над російським агресором", - додав прем'єр.

Візит Шмигаля до Польщі

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з візитом у Польщі. Зокрема, він брав участь у спільному засіданні українського та польського урядів.

Однією із головних тем засідання стала блокада кордону з Україною, яку продовжують польські фермери. Вони не пропускають через КПП вантажівки.

За підсумками засідання Шмигаль заявив, що Україна і Польща мають прогрес у питанні розблокування спільного кордону. Він наголосив, що важливо зберегти позитивну динаміку.

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