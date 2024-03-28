Шмигаль обговорив з Дудою військову та фінансову допомогу Україні від Польщі

За інформацією канцелярії, Дуда прийняв Шмигаля у президентському палаці. Під час діалогу сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного та ситуацію з безпекою у регіоні.

Prezydent @AndrzejDuda przyjął w Pałacu Prezydenckim, przebywającego z wizytą oficjaln w Polsce, Premiera Ukrainy @Denys_Shmyhal .



Rozmowa dotyczyła bieżących kwestii agendy dwustronnej oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Omówiono także współpracę w zakresie wszechstronnego… pic.twitter.com/Ac2B4NO97h — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 28, 2024

"Мова також йшла про співпрацю у сфері всебічної військової, фінансової та дипломатичної підтримки, яку Польща та її союзники надають воюючій Україні", - уточнили у Дуди.

При цьому український прем'єр і польський президент торкнулися підтримки Польщею заходів, що стосуються вступу України до Євросоюзу та НАТО.

У свою чергу Шмигаль розповів, що під час зустрічі подякував Дуді за підтримку української формули миру.

"Працюємо спільно для зміцнення безпеки України та перемоги над російським агресором", - додав прем'єр.