Дания предоставит Украине миллиард крон на обучение военных и ремонт танков

Дания, Среда 15 октября 2025 18:48
Дания предоставит Украине миллиард крон на обучение военных и ремонт танков Иллюстративное фото: Дания активно поддерживает Украину, предоставляя военную помощь (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 1,1 млрд крон (почти 150 млн евро) для обеспечения обучения украинских военных, потребностей военно-морской сферы и обслуживания техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление министерства обороны Дании.

Датское министерство заявило, что 400 миллионов крон будет потрачено на учебное оборудование для Сил обороны Украины. Также крупные суммы будут выделены на военно-морскую сферу и ремонт танков.

"Таким образом, в рамках пакета Дания выделяет 1,1 миллиарда крон на инициативы, поддерживающие оборону Украины, начиная от морского оборудования и заканчивая образовательными и учебными мероприятиями для украинских солдат", - сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

В министерстве напомнили, что всего в 2025 году предоставят Украине помощи на 2,7 миллиарда крон. Кроме уже объявленного пакета, финансирование в размере 1,6 миллиарда крон будет направлено через фонд для Украины на беспилотники, боеприпасы и технику, которые закажут у украинской оборонной промышленности.

Всего с 2022 по 2028 годы уже предоставлено и планируется предоставить военной помощи на общую сумму в 70,3 миллиарда крон.

Напомним, что Дания активно участвует в программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - инициативе, которая позволяет поставки Украине оружия из США за средства стран НАТО. В частности совместно со Швецией и Норвегией Дания профинансировала пакет на сумму 495 млн долларов, включая боеприпасы для HIMARS.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер за день до нового заседания формата "Рамштайн" в Бельгии анонсировал объявление о поставках нового оружия Украине через программу НАТО PURL.

