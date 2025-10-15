Дания предоставит Украине миллиард крон на обучение военных и ремонт танков

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 1,1 млрд крон (почти 150 млн евро) для обеспечения обучения украинских военных, потребностей военно-морской сферы и обслуживания техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление министерства обороны Дании.

Датское министерство заявило, что 400 миллионов крон будет потрачено на учебное оборудование для Сил обороны Украины. Также крупные суммы будут выделены на военно-морскую сферу и ремонт танков.

"Таким образом, в рамках пакета Дания выделяет 1,1 миллиарда крон на инициативы, поддерживающие оборону Украины, начиная от морского оборудования и заканчивая образовательными и учебными мероприятиями для украинских солдат", - сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

В министерстве напомнили, что всего в 2025 году предоставят Украине помощи на 2,7 миллиарда крон. Кроме уже объявленного пакета, финансирование в размере 1,6 миллиарда крон будет направлено через фонд для Украины на беспилотники, боеприпасы и технику, которые закажут у украинской оборонной промышленности.