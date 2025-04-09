Шмыгаль назвал "красные линии" Украины в соглашении с США о полезных ископаемых

У Украины есть свои "красные линии" относительно деталей соглашения с Соединенными Штатами Америки о редкоземельных металлах. Всего есть три таких пункта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с представителями Еврокомиссии.
"Конечно, у нас есть "красные линии". Во-первых, это наша Конституция. Во-вторых - это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Также мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение - с равными условиями для обеих сторон", - сказал Шмыгаль.
Он также рассказал, что сейчас Украина формирует состав делегации технического уровня и сотрудничает с международными юридическими фирмами.
"В конце этой недели мы отправим в США нашу делегацию вместе с юристом. И, думаю, технические переговоры будут продолжаться в эти выходные и на следующей неделе, а дальше мы увидим результаты... Мы настроены оптимистично", - добавил премьер.
Напомним, в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону. Однако первоначальный вариант соглашения так и не был подписан.
Недавно США передали Украине новый проект соглашения. Также Украина и США провели техническую онлайн-встречу по соглашению.
Между тем Зеленский сообщил, что Украина отправит в США техническую группу для переговоров с американскими партнерами по соглашению о редкоземельных металлах.
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США и формирует группу, которая поедет на переговоры в Вашингтон.
Кроме того, Украина выделила 2,8 млн долларов на подготовку соглашения.
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