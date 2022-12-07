Макрон настаивает на участии россиян и белорусов в Олимпиаде, - президент МОК
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что россияне и белорусы должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
"Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них", - заявил Бах.
Он также добавил, что олимпийское движение "должно быть объединяющей, а не разъединяющей силой".
"Генеральная ассамблея ООН, куда входят и Украина, и Россия, и Белоруссия, признала, что все соревнования должны быть организованы в духе мира. Резолюция также поддержала политическую нейтральность олимпийского движения, а также миссию МОК и олимпийского движения", - подчеркнул Бах.
Отметим, что россиянам и белорусам запретили принимать участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине, которая началась после полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, ранее пресс-секретарь МОК Марк Адамс заявлял, что в планах МОК немедленного снятия санкций с РФ и Беларуси нет. Исполнительный совет организации оставил в силе отстранение тамошних спортсменов.
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