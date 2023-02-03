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Депутаты Европарламента призвали не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде, - журналист

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Пятница 03 февраля 2023 16:42
Депутаты Европарламента призвали не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде, - журналист Фото: Депутаты Европарламента призывают не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Часть депутатов Европейского парламента призвали не допустить спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"80 депутатов Европарламента подписали это письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю", - говорится в сообщении.

Они обратились с просьбой о том, чтобы европейские лидеры сделали все возможное для исключения МОК участия спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпийских играх 2024 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

План мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже подготовил Национальный олимпийский комитет Украины.

К слову, накануне Польша и страны Балтии отвергли идею возвращения РФ и Белоруссии в международные соревнования.

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