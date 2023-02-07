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Швеция, Норвегия и еще 3 страны Севера выступили против возвращения РФ в спорт

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Осло, Вторник 07 февраля 2023 15:59
Швеция, Норвегия и еще 3 страны Севера выступили против возвращения РФ в спорт Фото: Штаб-квартира Международного олимпийского комитета (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийские и паралимпийские национальные комитеты пяти государств севера Европы обнародовали совместное заявление по поводу попыток вернуть российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nordes Idrettsforbund.

Северная спортивная конфедерация опубликовала заявление о длительной агрессии РФ против Украины. Функционеры Норвегии, Швеции, Исландии, Финляндии и Дании не видят оснований к возвращению россиян и белорусов в международный спорт.

По мнению североевропейских комитетов, ситуация в Украине не изменилась, поэтому спортсмены и официальные лица РФ и Беларуси не могут участвовать в соревнованиях. Позиция функционеров – рассмотрение возвращения представителей страны-агрессорки и ее союзницы в спорт несвоевременно. Также они заверили, что "непреклонно поддерживают украинский народ" и требуют мира.

Недавно против возвращения россиян и белорусов в международные соревнования выступили Польша и страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония. Международный олимпийский комитет попытался вернуть спортсменов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе к Играм-2024 в Париже. Окончательное решение пока не одобрено.

Ранее НОК Украины подготовил план мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Отдельно члены Национального олимпийского комитета проголосовали за возможный бойкот Олимпиады. Эту идею поддержали 109 членов из присутствующих 112-ти членов организации.

К слову, ранее Чехия определилась по поводу возможного бойкота Олимпиады в случае участия РФ и Беларуси.

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