Шмыгаль анонсировал экспериментальный проект по "Мотор Сичи" с работой 24/7

Во вторник, 23 декабря, Кабинет министров по представлению Минобороны принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram .

Он рассказал, что речь идет об изменениях в релокации и восстановлении производственных мощностей украинских предприятий оборонного сектора.

Шмыгаль сообщил о начале нового экспериментального проекта по "Мотор Сичи" и ускорении проектирования новых объектов предприятия. По словам министра, они обеспечиваются водой, газом, теплом и электричеством по упрощенной форме.

"Даем возможность создавать вспомогательную инфраструктуру для непрерывной работы релоцированных мощностей. Гарантируем защищенность чувствительной информации по безопасности. Все это активизирует восстановление и создание новых объектов "Мотор Сичи" для выполнения государственных оборонных контрактов в режиме 24/7", - заявил он.

Кроме того, решение правительства конкретизируют условия, критерии и механизмы предоставления финансовой государственной поддержки оружейникам. Это касается, в частности, частичной компенсации процентных и лизинговых платежей.

Шмыгаль подчеркнул, что принятые изменения направлены на укрепление, модернизацию и масштабирование оборонной индустрии для обеспечения украинской армии всем необходимым.