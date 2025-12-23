Шмигаль анонсував експериментальний проєкт щодо "Мотор Січі" з роботою 24/7

У вівторок, 23 грудня, Кабінет міністрів за поданням Міноборони ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля в Telegram .

Він розповів, що йдеться про зміни у релокації та відновленні виробничих потужностей українських підприємств оборонного сектору.

Шмигаль повідомив про започаткування нового експериментального проєкту щодо "Мотор Січі" та прискорення проєктування нових об’єктів підприємства. За словами міністра, вони забезпечуються водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною формою.

"Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації. Все це активізує відновлення та створення нових об’єктів "Мотор Січі" для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7", - заявив він.

Крім того, рішення уряду конкретизують умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки зброярам. Це стосується, зокрема, часткової компенсації процентних і лізингових платежів.

Шмигаль наголосив, що ухвалені зміни спрямовані на зміцнення, модернізацію та масштабування оборонної індустрії для забезпечення українського війська всім необхідним.