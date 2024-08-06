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Шмыгаль анонсировал два важных шага для улучшения ситуации в регионах Украины

Украина, Вторник 06 августа 2024 12:42
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Шмыгаль анонсировал два важных шага для улучшения ситуации в регионах Украины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине внедрят обеспечение определенных регионов сжиженным газом. Кроме того, расширят список приоритетных расходов первоочередного финансирования.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина со ссылкой на заседание.

Как отметил Шмыгаль, по результатам выездных заседаний в прифронтовые общины был собран значительный объем проблематики. В частности планируется сделать два важных шага для улучшения ситуации.

"Первый - обеспечиваем людей сжиженным газом. Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи", - проинформировал он.

Шмыгаль добавил, что местные власти будут собирать заявки от граждан и передавать их газораспределительным сетям. Особое внимание к ветеранам, многодетным семьям, одиноким людям, людям с инвалидностью и малообеспеченным.

Вторым шагом он назвал расширение перечня приоритетных расходов во всех регионах, финансируемых государством в первую очередь. Соответствующие решения принимаются.

"Это финансирование строительства укрытий, энергетических программ "Фонда декарбонизации", а также будет повышена приоритетность финансирования государственным казначейством проекта зубопротезирования для наших защитников. Такие изменения позволят быстрее получать средства и без задержек финансировать необходимые работы и услуги", - пояснил украинский премьер, отметив, что региональные заседания правительства продолжаются, чтобы лучше понимать потребности на местах.

Решения правительства

Следует отметить, что также Правительство приняло постановление, согласно которому графики отключений света не будут действовать на граждан, использующих более 80% электроэнергии собственного производства.

Также правительство расширяет перечень сервисов, которые можно будет получить во всех центрах предоставления админуслуг Украины.

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