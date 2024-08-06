Шмыгаль анонсировал два важных шага для улучшения ситуации в регионах Украины

В Украине внедрят обеспечение определенных регионов сжиженным газом. Кроме того, расширят список приоритетных расходов первоочередного финансирования.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина со ссылкой на заседание .

Как отметил Шмыгаль, по результатам выездных заседаний в прифронтовые общины был собран значительный объем проблематики. В частности планируется сделать два важных шага для улучшения ситуации.

"Первый - обеспечиваем людей сжиженным газом. Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи", - проинформировал он.

Шмыгаль добавил, что местные власти будут собирать заявки от граждан и передавать их газораспределительным сетям. Особое внимание к ветеранам, многодетным семьям, одиноким людям, людям с инвалидностью и малообеспеченным.

Вторым шагом он назвал расширение перечня приоритетных расходов во всех регионах, финансируемых государством в первую очередь. Соответствующие решения принимаются.

"Это финансирование строительства укрытий, энергетических программ "Фонда декарбонизации", а также будет повышена приоритетность финансирования государственным казначейством проекта зубопротезирования для наших защитников. Такие изменения позволят быстрее получать средства и без задержек финансировать необходимые работы и услуги", - пояснил украинский премьер, отметив, что региональные заседания правительства продолжаются, чтобы лучше понимать потребности на местах.