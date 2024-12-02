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Зимняя єПідтримка: заявку на выплаты подали уже 3 млн украинцев

Украина, Понедельник 02 декабря 2024 17:27
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Зимняя єПідтримка: заявку на выплаты подали уже 3 млн украинцев Фото: єПідтримку оформили 3 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Творожникова

2 декабря, по состоянию на 16:00, три миллиона украинцев подали заявки на получение выплат по программе "Зимняя єПідтримка". Из них 700 тысяч заявок подано на детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Дія".

Три миллиона украинцев подали заявку на получение выплат в рамках программы "Зимняя єПідтримка". Заявку можно подать только через приложение "Дія". Однако уже 4 декабря помощь можно получить через Укрпочту.

По статистике, 65% украинцев, подавших заявки на получение выплат - женщины. Средний возраст женщин и мужчин - от 30 до 40 лет.

Государственную помощь в размере 1000 гривен окажут всем гражданам Украины. Кроме тех, кто находится на временно оккупированных территориях.

Заявку на получение выплаты через "Дія" можно подать в течение трех месяцев - до 28 февраля. После одобрения заявки средства поступят на карточку "Национального кэшбека" в течение 10 рабочих дней.

На что можно потратить деньги

Средства по программе "Зимняя єПідтримка" можно потратить на оплату коммунальных, медицинских, образовательных, транспортных или страховых услуг. А также за эти средства можно приобрести лекарства, книги или оплатить услуги мобильной связи.

К тому же эту 1000 гривен можно задонатить на Вооруженные силы Украины. Средства можно перечислить на Армию дронов через UNITED24 в Действии или на другие благотворительные фонды.

Читайте также, как подать заявку на 1000 гривен по программе "Зимняя єПідтримка". За первые сутки своего запуска она побила рекорд по количеству заявок в цифровых сервисах. Более 2,5 миллионов граждан подали заявления через приложение Дія.

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Дия
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