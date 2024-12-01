"Тысячу Зеленского" можно получить не только через "Дію", но и офлайн: как это сделать
В Украине в воскресенье, 1 декабря, стартовала программа зимней поддержки, в рамках которой можно получить тысячу гривен. Получить деньги можно через "Дію", а также "Укрпочту" и банк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook.
Деньги по программе зимней "єПідтримки" можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и т.д. Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность.
Помощь от государства можно получить с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Оформить выплаты можно через:
- приложение "Дія" с 1 декабря 2024 года;
- "Укрпочту" (офлайн выплата) с 4 декабря без подачи отдельного заявления.
- банки-партнеры (офлайн) с 10 декабря.
Оформление онлайн
Подать заявку на получение помощи необходимо в приложении "Дія". Нужно:
- в разделе "Сервисы" выбрать услугу "Национальный кэшбек", а в ней - "Зимняя поддержка", нажать кнопку "Начать";
- выбрать для кого предназначена выплата (для себя или ребенка);
- если вы уже участник программы "Национальный кэшбек" и открыли специальный счет в банке - в приложении предложат выбрать существующий счет или открыть новую карточку;
- направить заявление на получение выплаты, проверив правильность данных.
Зачисление средств будет в период до 10 дней. Потратить средства можно до 31 декабря 2025 включительно.
Как получить поддержку офлайн
Получить "президентскую тысячу" можно через "Укрпочту", но такая опция доступна не всем:
- пенсионеры старше 60 лет, получающие выплаты через "Укрпочту";
- люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают пенсию по инвалидности или социальной помощи через "Укрпочту";
- люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы, получающие выплаты через "Укрпочту";
- люди, которые получают надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А через "Укрпочту";
- люди, получающие все виды пенсионных и социальных выплат через "Укрпочту" на территориях активных боевых действий.
Если человек не может подать заявление на тысячу через "Дію" или банк, это означает, что его внесли в перечень получателей выплаты через "Укрпочту" или заявка подана ранее через "Дію" или банк.
Средства можно использовать на:
- оплату коммунальных платежей;
- осуществление платежей для благотворительных организаций;
- оформление подписки журналов и газет;
- покупку товаров, указанных в перечне "Укрпочты" (можно ознакомиться в отделениях);
- заказ лекарств, указанных в перечне "Укрпочты" (можно ознакомиться в отделениях);
- покупку печатных изданий;
- оплата почтовых услуг.
Средства можно использовать до 28 февраля 2025 включительно.
Получить "тысячу Зеленского" через банк могут опекуны детей, граждане, не имеющие идентификационный код, а также граждане в возрасте 65+, не имеющие приложения "Дія". Полный список банков по ссылке.
"Тысяча Зеленского"
Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой зимней помощи. С 1 декабря граждане, находящиеся на территории Украины, смогут получить тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров.
Как известно, получить выплаты можно онлайн и офлайн. Сегодня стартовал период подачи заявок в электронном формате.
Как утвердили в правительстве, на проект зимней поддержки было направлено 5 млрд гривен.
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