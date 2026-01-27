ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Брачный бум? Сколько пар поженились и развелись в Украине в 2025 году

Вторник 27 января 2026 15:25
UA EN RU
Брачный бум? Сколько пар поженились и развелись в Украине в 2025 году Какая статистика браков и разводов в 2025 году (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине в 2025 году зарегистрировали 165,59 тысячи браков - это на 10,2% больше, чем в 2024 году. В то же время количество разводов резко уменьшилось на 23,4% - до 26,28 тысячи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Министерства юстиции.

Браки и разводы: динамика изменений

В 2024 году ситуация была противоположной: количество браков сократилось на 19,3%, а разводов выросло на 42,2%.

По данным Минюста, во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым количество зарегистрированных браков выросло на 41,4% - до 96,99 тыс., тогда как разводов - лишь на 7,1%, до 13,59 тыс.

Самый высокий и самый низкий показатели

В среднем на один развод в прошлом году приходилось 6,3 брака. Самый высокий показатель в Киеве - 10 браков на один развод, во Львовской и Закарпатской областях - 8,7 и 8,6, в Ровенской - 8,3.

Наименьший показатель - в Запорожской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Винницкой и Ивано-Франковской областях - от 4,3 до 4,8 раза.

Сравнение с довоенным периодом

Для сравнения, в 2021 году в Украине было зарегистрировано 214,01 тыс. браков и 29,59 тыс. разводов. В 2022 году, в год начала войны, количество браков выросло до 222,89 тыс., а разводов уменьшилось до 17,89 тыс.

Читайте также о том, почему в Украине все чаще начали заключать брачные договора и станут ли они нормой для украинцев.

Ранее мы писали о том, может ли гражданская жена претендовать на наследство своего мужа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции Украины Развод Женитьба
Новости
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин