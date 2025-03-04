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Брачный договор: необходимость или тренд? Почему украинцы больше не верят любви на слово

Вторник 04 марта 2025 20:40
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Брачный договор: необходимость или тренд? Почему украинцы больше не верят любви на слово Семейный адвокат объяснила все о брачных договорах в Украине (фото:Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Институт брака, как и большинство сфер жизни, претерпел значительные изменения с момента начала войны, поэтому неудивительно, что статистические данные о разводах, регистрации браков и брачных договорах тоже демонстрируют новые показатели. Особенно интересной и несколько необычной для нашей страны является популяризация последних как способа юридической легализации имущественных семейных отношений.

Подробнее о брачных договорах в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала адвокат, ведущий эксперт в сфере семейного права, преподаватель Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Наталья Горбаль.

- Как вы оцениваете тенденцию к росту частоты заключения брачных договоров? С чем это может быть связано?

- На сегодня, как свидетельствует статистика за прошлый год, количество заключенных брачных договоров выросло, но все еще остается, как по мне, на очень низком уровне. Вместе с тем, то, что даже во время войны количество таких договоров продолжает увеличиваться - уже хороший знак, ведь демонстрирует, что общество в целом настроено на то, чтобы, в той или иной степени, во-первых, повысить уровень правосознания в сфере брака и семьи; во-вторых, серьезно подходить к созданию семьи; в-третьих, "на берегу" договариваться обо всех важных вопросах, даже в части вопроса, за счет кого или чего будет обеспечиваться жизнедеятельность семьи ежемесячно, чтобы не подвергать опасности всех и каждого отдельного члена семьи. Иными словами, люди начали осваивать брачное образование и делать лучше свою жизнь, от чего выиграют не только те, кто заключает брачные договоры, но и общество в целом.

По моим оценкам тенденция к росту частоты заключения брачных договоров будет продолжаться и это обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, в условиях войны люди как никогда стремятся к стабильности в вопросах, связанных с финансами в семье, со статусом имущества, которое было приобретено во время брака, или которое планируется к приобретению и такую стабильность (иногда она довольно мнимая на фоне тех обстоятельств, в которых мы все живем) в виде конкретного плана, зафиксированных договоренностей можно обеспечить именно брачным договором.

Во-вторых, учитывая то, какие вопросы может решать брачный договор, и это точно не о том, "кому машина, а кому квартира", такой договор все больше рассматривается, как своеобразный "устав" семьи, положения которого способны показать прогнозную модель семьи. Конечно же, в этом случае мы не говорим о так называемых "типовых образцах", которые предлагают нотариальные конторы, ведь такие "образцы" являются неконкретными и не учитывают индивидуальных потребностей супругов.

В-третьих, в настоящее время уже достаточно много тех, кто знает, что именно с помощью брачного договора можно избежать солидарной ответственности за долги, сформированные одним из супругов.

В-четвертых, хотя это и не очевидно, но заключая брачный договор, скажем с целью создания правовых оснований (как правило, для финмониторинга банков) для перечисления значительной суммы одним из супругов в пользу другого, вместо заключения договора дарения средств (это как раз очень распространенный способ создания правовых оснований), супруги еще и экономят на размерах сумм, подлежащих выплате нотариусу за удостоверение брачного договора, ведь такой договор не является оценочным. А вот за удостоверение договора дарения, который является оценочным, нотариус возьмет 1% от суммы договора.Брачный договор: необходимость или тренд? Почему украинцы больше не верят любви на словоАдвокат Наталья Горбаль (фото из личного архива)

- Почему, по вашему мнению, даже несмотря на рост, количество брачных договоров все еще значительно меньше, чем в 2021 году?

- Как по мне, это абсолютно понятно и опять-таки, связано с войной. Для того чтобы заключить брачный договор у нотариуса или у консула, если мы говорим о пребывании обоих супругов на территории иностранного государства, должны присутствовать оба супруга. Представительство в вопросах заключения брачного договора не допускается. Впрочем, из-за того, что многие семьи стали разделенными, а мужчины не могут выехать за границу, заключение брачного договора так и остается лишь на уровне планов.

- Как влияет международный опыт на изменение подходов к брачным договорам в Украине? Видите ли вы положительные примеры, которые могли бы быть адаптированы у нас?

- К сожалению, вынуждена констатировать, что в Украине заключение брачных договоров до сих пор не приобрело такой популярности, как за рубежом, где большинство семей сознательно заключают такие договоры для правовой защиты своих интересов.

Кроме этого, в Украине, в отличие от многих иностранных государств, до сих пор не введен государственный реестр брачных договоров, что негативно может отражаться на правах и законных интересах не только самих супругов, а и их общих детей, а также приводить к определенным злоупотреблениям, например, если мы говорим о том, что человек в своей жизни имел уже несколько браков и в каждом из них заключал брачный договор, в которых брал на себя те или иные финансовые обязательства, но не ставил "в известность" относительно этого факта свою следующую "половинку". Брачный договор: необходимость или тренд? Почему украинцы больше не верят любви на словоЭксперт по семейному праву Наталья Горбаль объяснила, почему в Украине брачные договоры не очень популярны (фото из личного архива)

Также не способствует и популяризации брачных договоров и тот фактор, который связан с принудительным исполнением брачного договора или признания такого договора недействительным с целью защитить того из супругов, который оказался в невыгодном материальном положении, поскольку все это должно происходить исключительно в судебном порядке. Но в обществе только увеличивается недоверие к судебной власти, несмотря на все реформы, которые были введены. Поэтому, у многих не возникает желания защищать свои права, определенные брачным договором, в суде.

- Как изменилось восприятие брачных договоров среди разных возрастных групп или социальных категорий? Отличаются ли тенденции среди молодежи?

- Опять-таки, из-за войны трудно наработать определенную статистику именно в контексте возрастных групп. Ведь сейчас брачный договор в подавляющем большинстве заключается с целью, которая была определена в первом вопросе и это точно не связано с возрастом. Но не могу не отметить, что уже появляются запросы на заключение брачных договоров, в которых пара стремится "закрепить" личное распоряжение о выплате единовременной денежной помощи военного на основании Закона № 3515-ІХ (речь идет о 15 млн). И это также не связано с возрастом. Впрочем, это довольно сложная юридическая конструкция, хотя и вполне реалистичная.Брачный договор: необходимость или тренд? Почему украинцы больше не верят любви на словоАдвокат Наталья Горбаль рассказала, готовы ли молодые люди подписывать брачные договоры (фото из личного архива)

Что касается молодежи, то должна признать, что в них больше прагматизма, даже по сравнению с их родителями, и несмотря на то, что чувства и эмоции иногда берут верх.

- Почему, по вашему мнению, только один брачный договор приходится на 54 брака? Какие барьеры все еще сдерживают людей от подписания таких соглашений?

- На мой взгляд, это связано с непониманием того, что семья - это не только о любви, а, прежде всего, об ответственности. И такое непонимание в основном обусловлено отсутствием в нашей стране брачного образования, как такового. Поэтому главной проблемой в контексте данного вопроса является не сознательный отказ от брачных договоров, а скорее элементарная неосведомленность.

- Как вы оцениваете роль адвокатов в популяризации брачных договоров? Могут ли юридические консультации изменить ситуацию?

- Если юридические консультации будут решать не только точечные вопросы, с которыми клиент обратился, но и иметь просветительский характер, то ситуация однозначно должна измениться. Поэтому, адвокаты буквально обязаны оперировать междисциплинарными знаниями, чтобы достичь наилучшего результата и пропагандировать институт брачных договоров, и не только тогда, когда есть конкретный запрос клиента по этому вопросу, а в целом, даже тогда, когда запрос клиента напрямую связывается с другим вопросом из семейного права, впрочем, его решение может произойти и с помощью брачного договора.

- Есть ли различия в мотивации мужчин и женщин по заключению брачных договоров?

- Все зависит от конкретной ситуации. Но в целом и у мужчин, и у женщин все сводится к тому, чтобы договориться по всем вопросам, которые можно урегулировать брачным договором. Поэтому определенный гендерный отрыв проследить сложно, но интересы сторон обычно достаточно похожи, собственно, как и потребность в юридическом урегулировании отношений.

- Ожидаете ли дальнейшего роста количества брачных договоров?

- В моей практике постоянно наблюдается такой рост, из года в год и даже, несмотря на войну ... Однако нужно, чтобы были цели заключения брачного договора. Потому что цель обусловливает содержание. Если цели нет, а просто якобы нужен брачный договор, то этот договор будет ни о чем и его лучше вообще не заключать, ведь он скорее навредит, чем будет полезным. К таким "бесполезным" договорам я отношу те самые "шаблонные" или "типичные", которые и разрушают восприятие обществом юридического урегулирования семейных отношений с помощью соответствующего договора.

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