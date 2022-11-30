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"Пути солидарности": экспорт украинского зерна через Польшу вырос на 50%

Новина українською →
Украина, Среда 30 ноября 2022 12:43
"Пути солидарности": экспорт украинского зерна через Польшу вырос на 50% Фото: Экспорт украинского зерна через Польшу вырос на 50% (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Ежемесячно через Польшу перевозится около 450 тысяч тонн украинского зерна, что более чем на 50% больше, чем в середине года, заявил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В рамках так называемых "путей солидарности" в настоящее время через территорию Польши перевозится около 452 тыс. тонн зерна, что более чем на 50% больше, чем в середине года", - сказал Адамчик.

По его словами, по сравнению с октябрем прошлого года рост перевозок зерна за аналогичный период 2022 года более чем в 16 раз.

Украина является одним из ведущих мировых экспортеров зерна и масличных культур, и блокада ее портов Россией после вторжения Москвы в страну в феврале заставила искать альтернативные маршруты.

После почти шестимесячной блокады три украинских порта на Черном море были разблокированы с 1 августа в рамках сделки между Москвой и Киевом при посредничестве ООН и Турции.

Но российская поддержка сделки в последние недели колебалась до такой степени, что Москва временно вышла из него в конце октября, что вызвало вопросы о долгосрочном будущем соглашения, которое было продлено на 120 дней в середине ноября.

Напомним, в мае Еврокомиссия презентовала комплекс мер, которые должны помочь Украине экспортировать 20 млн тонн зерна. План действий по созданию "Путей солидарности" также должен был обеспечить Украине возможность импортировать необходимые товары.

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