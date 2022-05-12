ЄС допоможе Україні експортувати 20 млн тон зерна
Єврокомісія презентувала комплекс заходів, які допоможуть Україні експортувати сільськогосподарську продукцію. План дій зі створення "Шляхів солідарності" також повинен забезпечити Україні можливість імпортувати необхідні їй товари - від гуманітарної допомоги до кормів для тварин і добрив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії.
Як зазначається в повідомленні, внаслідок вторгнення Росії в Україну і блокади нею українських портів, українське зерно та інші сільськогосподарські товари вже не можуть бути доставлені за призначенням. Така ситуація загрожує глобальній продовольчій безпеці, тому терміново необхідно створити альтернативні логістичні маршрути з використанням усіх відповідних видів транспорту.
Комісарка з питань транспорту Адіна Велян сказала: "20 мільйонів тонн зерна повинні залишити Україну менш ніж за три місяці, використовуючи інфраструктуру ЄС. Це колосальний виклик, тому необхідно скоординувати і оптимізувати логістичні ланцюги, встановити нові маршрути і уникати, наскільки це можливо, затримок".
Незважаючи на екстрені зусилля ЄС та його країн-членів, спрямовані на полегшення перетину кордону між Україною та ЄС, тисячі вагонів і вантажівок з українського боку чекають на митне оформлення.
В середньому поточний час очікування для вагонів становить 16 діб, а на деяких кордонах - до 30 діб. Багато готового до експорту зерна все ще зберігається і затримується в українських силосах.
Для усунення цих перешкод і створення "Шляхів солідарності" Єврокомісія, спільно з країнами-членами, працюватиме в короткостроковій перспективі над наступними пріоритетними заходами:
Додатковий вантажний рухомий склад, судна та вантажні автомобілі
Єврокомісія закликає учасників ринку ЄС терміново надати додаткові транспортні засоби. Для того, щоб узгодити попит та пропозицію і встановити відповідні контакти, Комісія створить логістичну платформу для узгодження запитів і попросить країни-члени встановити спеціальні контактні пункти для "Шляхів солідарності" (за принципом "єдиного вікна").
Пропускна здатність транспортних мереж і перевантажувальних терміналів
Українські експортні поставки сільськогосподарської продукції мають бути пріоритетними, а керівництво інфраструктури має виділити для цього експорту проміжки у графіках залізничних перевезень.
Митні операції та інші перевірки
Комісія закликає національні органи влади застосовувати максимальну гнучкість і забезпечити належний персонал для прискорення процедур в пунктах перетину кордону.
Зберігання товарів на території ЄС
Комісія оцінить наявні спроможності для зберігання в ЄС і координуватиме свої дії з країнами-членами, щоб допомогти їм забезпечити більше потужностей для тимчасового зберігання українського експорту.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.