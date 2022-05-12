ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС допоможе Україні експортувати 20 млн тон зерна

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 травня 2022 16:15
ЄС допоможе Україні експортувати 20 млн тон зерна Фото: ЄС допоможе Україні експортувати сільськогосподарську продукцію (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія презентувала комплекс заходів, які допоможуть Україні експортувати сільськогосподарську продукцію. План дій зі створення "Шляхів солідарності" також повинен забезпечити Україні можливість імпортувати необхідні їй товари - від гуманітарної допомоги до кормів для тварин і добрив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Як зазначається в повідомленні, внаслідок вторгнення Росії в Україну і блокади нею українських портів, українське зерно та інші сільськогосподарські товари вже не можуть бути доставлені за призначенням. Така ситуація загрожує глобальній продовольчій безпеці, тому терміново необхідно створити альтернативні логістичні маршрути з використанням усіх відповідних видів транспорту.

Комісарка з питань транспорту Адіна Велян сказала: "20 мільйонів тонн зерна повинні залишити Україну менш ніж за три місяці, використовуючи інфраструктуру ЄС. Це колосальний виклик, тому необхідно скоординувати і оптимізувати логістичні ланцюги, встановити нові маршрути і уникати, наскільки це можливо, затримок".

Незважаючи на екстрені зусилля ЄС та його країн-членів, спрямовані на полегшення перетину кордону між Україною та ЄС, тисячі вагонів і вантажівок з українського боку чекають на митне оформлення.

В середньому поточний час очікування для вагонів становить 16 діб, а на деяких кордонах - до 30 діб. Багато готового до експорту зерна все ще зберігається і затримується в українських силосах.

Для усунення цих перешкод і створення "Шляхів солідарності" Єврокомісія, спільно з країнами-членами, працюватиме в короткостроковій перспективі над наступними пріоритетними заходами:

Додатковий вантажний рухомий склад, судна та вантажні автомобілі

Єврокомісія закликає учасників ринку ЄС терміново надати додаткові транспортні засоби. Для того, щоб узгодити попит та пропозицію і встановити відповідні контакти, Комісія створить логістичну платформу для узгодження запитів і попросить країни-члени встановити спеціальні контактні пункти для "Шляхів солідарності" (за принципом "єдиного вікна").

Пропускна здатність транспортних мереж і перевантажувальних терміналів

Українські експортні поставки сільськогосподарської продукції мають бути пріоритетними, а керівництво інфраструктури має виділити для цього експорту проміжки у графіках залізничних перевезень.

Митні операції та інші перевірки

Комісія закликає національні органи влади застосовувати максимальну гнучкість і забезпечити належний персонал для прискорення процедур в пунктах перетину кордону.

Зберігання товарів на території ЄС

Комісія оцінить наявні спроможності для зберігання в ЄС і координуватиме свої дії з країнами-членами, щоб допомогти їм забезпечити більше потужностей для тимчасового зберігання українського експорту.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еврокомиссия
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область