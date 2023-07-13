Путь Украины к членству в НАТО стал короче, но не быстрее, - Кулеба

Среди решений саммита министр иностранных дел Украины выделил отмену ПДЧ, по его словам, еще полгода назад никто даже не решался говорить об этом. Также, крайне важно создание совета Украина-НАТО.

"Мы настояли, чтобы в правилах процедуры Украина-НАТО было написано, что это инструмент приближения Украины к НАТО. Поэтому все затачивается под ускорение членства в Альянсе", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что путь Украины к членству в НАТО стал короче, но не быстрее, поэтому мы должны реализовать решение саммита таким образом, чтобы ускорить нашу интеграцию.

Результаты саммита НАТО

11 и 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала Украина. Накануне страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о: