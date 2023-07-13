UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шлях України до членства в НАТО став коротшим, але не швидшим, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Під час саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі були ухвалені важливі рішення, які дозволять скоротити шлях України в НАТО, але не пришвидшити.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Серед рішень саміту міністр закордонних справ України виділив скасування ПДЧ, з його слів, ще пів року тому ніхто навіть не наважувався говорити про це. Також, вкрай важливим є створення ради Україна-НАТО.

"Ми наполягли, щоб в правилах процедури Україна-НАТО було написано, що це інструмент наближення України до НАТО. Тому все заточується під прискорення нашого членства в Альянсі", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що шлях України до членства в НАТО став коротшим, але не швидшим, тому ми маємо реалізувати рішення саміту таким чином, щоб пришвидшити нашу інтеграцію.

Результати саміту НАТО

11 та 12 липня, у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала Україна. Напередодні країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОДмитро Кулеба