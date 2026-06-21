До +31, но местами дожди с грозами: какой будет погода в Украине 22 июня

В Украине завтра, 22 июня, ожидается теплая летняя погода. В то же время в ряде регионов пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 26-31°; в восточных областях ночью 11-16°, днем 23-28°.

Фото: какая будет погода в Украине 22 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, по области местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 14-19°, днем 26-31°; в Киеве ночью 17-19°, днем около 30°.