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До +31, но местами дожди с грозами: какой будет погода в Украине 22 июня

14:54 21.06.2026 Вс
1 мин
Где ждать дождь?
aimg Татьяна Степанова
До +31, но местами дожди с грозами: какой будет погода в Украине 22 июня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 22 июня (Getty Images)
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В Украине завтра, 22 июня, ожидается теплая летняя погода. В то же время в ряде регионов пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 26-31°; в восточных областях ночью 11-16°, днем 23-28°.

До +31, но местами дожди с грозами: какой будет погода в Украине 22 июня

Фото: какая будет погода в Украине 22 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, по области местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 14-19°, днем 26-31°; в Киеве ночью 17-19°, днем около 30°.

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур следует ожидать в Украине в ближайшие дни.

Также РБК-Украина писало о последствиях глобальных климатических изменений для Украины.

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