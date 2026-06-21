Во Франции ввели "сухой закон" из-за погодных условий

Франция ввела запрет на употребление алкоголя во время мероприятий национального музыкального фестиваля и на других публичных мероприятиях. Страну охватила аномальная жара, которая бьет температурные рекорды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Канцелярия премьер-министра Себастьяна Лекорню издала специальное распоряжение, касающееся всех официальных публичных мероприятий на улицах. Употребление спиртного в общественных местах оказалось под запретом.

"Для всех мероприятий, организованных государством и его учреждениями, было дано указание не предлагать алкоголь", - сообщили в правительстве.

Под "сухой закон" попал ежегодный праздник Fête de la Musique, который обычно привлекает на улицы миллионы людей. В прошлом году только в Париже на празднование вышли около двух миллионов человек. Однако в этом году планы организаторов изменила жаркая погода, и правительство объявило красный уровень опасности в 35 департаментах страны.

Прогнозы метеорологов неутешительны: сегодня, в воскресенье, температура в регионе от юго-запада до Бургундии может подняться до 40 градусов. В некоторых районах - до 41 градуса.

Чиновники хотят разгрузить больницы и службы спасения. Ограничение продажи алкоголя поможет медикам сосредоточиться на помощи уязвимым слоям населения.

Жара уже парализовала часть страны:

отменены десятки поездов из-за угрозы деформации рельсов;

приостановлены занятия во многих учебных заведениях;

введен особый режим работы для коммунальных служб.

Как Париж спасается от жары

Самая сложная ситуация ожидается в понедельник, и мэрия Парижа ввела чрезвычайные меры. Парки и сады столицы будут открыты круглосуточно, что позволит туристам и горожанам найти прохладу ночью. Чиновники призывают людей избегать прямых солнечных лучей и пить больше воды.