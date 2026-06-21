Во Франции ввели "сухой закон" из-за погодных условий
Франция ввела запрет на употребление алкоголя во время мероприятий национального музыкального фестиваля и на других публичных мероприятиях. Страну охватила аномальная жара, которая бьет температурные рекорды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Канцелярия премьер-министра Себастьяна Лекорню издала специальное распоряжение, касающееся всех официальных публичных мероприятий на улицах. Употребление спиртного в общественных местах оказалось под запретом.
"Для всех мероприятий, организованных государством и его учреждениями, было дано указание не предлагать алкоголь", - сообщили в правительстве.
Под "сухой закон" попал ежегодный праздник Fête de la Musique, который обычно привлекает на улицы миллионы людей. В прошлом году только в Париже на празднование вышли около двух миллионов человек. Однако в этом году планы организаторов изменила жаркая погода, и правительство объявило красный уровень опасности в 35 департаментах страны.
Прогнозы метеорологов неутешительны: сегодня, в воскресенье, температура в регионе от юго-запада до Бургундии может подняться до 40 градусов. В некоторых районах - до 41 градуса.
Чиновники хотят разгрузить больницы и службы спасения. Ограничение продажи алкоголя поможет медикам сосредоточиться на помощи уязвимым слоям населения.
Жара уже парализовала часть страны:
- отменены десятки поездов из-за угрозы деформации рельсов;
- приостановлены занятия во многих учебных заведениях;
- введен особый режим работы для коммунальных служб.
Как Париж спасается от жары
Самая сложная ситуация ожидается в понедельник, и мэрия Парижа ввела чрезвычайные меры. Парки и сады столицы будут открыты круглосуточно, что позволит туристам и горожанам найти прохладу ночью. Чиновники призывают людей избегать прямых солнечных лучей и пить больше воды.
Погодная обстановка
Мы уже сообщали, что в странах Западной Европы в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры. Местами воздух может прогреться до 45 градусов.
В целом лето 2026 года в Европе может сопровождаться не только жарой, но и ливнями, а также проблемами с водными ресурсами. Специалисты предупреждали, что погодные контрасты в этом сезоне могут усилиться.