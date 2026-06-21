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Когда ударит +33, а когда пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

18:30 21.06.2026 Вс
2 мин
Какая погода ожидается на следующей неделе?
aimg Татьяна Степанова
Когда ударит +33, а когда пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карты) Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)
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В течение последней недели июня в Украине будет преобладать комфортная летняя погода, хотя местами возможны дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 22 июня, в Украине прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем в Украине, за исключением юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +26 до +30 градусов;
  • в восточных областях - от +24 до +30 градусов;
  • в центральных областях - от +26 до +30 градусов;
  • в южных областях - от +24 до +31 градуса;
  • в западных областях - от +26 до +32 градусов.

Когда ударит +33, а когда пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Во вторник, 23 июня, небольшие дожди прогнозируются почти по всей стране.

Дневная температура составит:

  • в северных областях - от +24 до +27 градусов;
  • в восточных областях - от +26 до +30 градусов;
  • в центральных областях - от +23 до +29 градусов;
  • в южных областях - от +25 до +31 градуса;
  • в западных областях - от +23 до +29 градусов.

Когда ударит +33, а когда пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В среду, 24 июня, дожди пройдут только на юге.

Дневная температура составит:

  • в северных областях - от +23 до +29 градусов;
  • в восточных областях - от +26 до +30 градусов;
  • в центральных областях - от +25 до +29 градусов;
  • в южных областях - от +24 до +31 градуса;
  • в западных областях - от +24 до +29 градусов.

Когда ударит +33, а когда пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В четверг, 25 июня, в Украине будет солнечно. Небольшие дожди пройдут по всей стране, кроме запада. Температура немного снизится.

Днем столбики термометров покажут:

  • в северных областях - от +21 до +26 градусов;
  • в восточных областях - от +22 до +28 градусов;
  • в центральных областях - от +23 до +27 градусов;
  • в южных областях - от +25 до +29 градусов;
  • в западных областях - от +24 до +30 градусов.

Когда ударит +33, а когда пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В пятницу, 26 июня, в Украине дожди пройдут лишь в ряде регионов. На западе будет жарко.

Дневная температура составит:

  • в северных областях - от +22 до +26 градусов;
  • в восточных областях - от +21 до +27 градусов;
  • в центральных областях - от +24 до +28 градусов;
  • в южных областях - от +25 до +30 градусов;
  • в западных областях - от +26 до +33 градусов.

Когда ударит +33, а когда пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур следует ожидать в Украине в ближайшие дни.

Также РБК-Украина писало о последствиях глобальных климатических изменений для Украины.

А в Укргидрометцентре объяснили, как на самом деле работают синоптики и составляются прогнозы погоды.

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