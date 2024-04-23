Летние подработки для несовершеннолетних. Что следует знать родителям и работодателю

С приходом тепла многие подростки начинают искать подработку. Однако работа несовершеннолетних в Украине имеет ряд исключений и ограничений.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам труда, приказ Верховной рады "Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних", Кодекс законов о труде Украины, Министерство охраны здоровье.

О деталях трудоустройства и о том, как не встретить недобросовестных работодателей читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Почему подростки ищут работу

Во время летних каникул подростки могут провести свое время с пользой время. В частности – устроиться на подработку. Часто причина поиска работы на лето у детей – это желание почувствовать себя самостоятельным, осуществить мечту.

Также одна из популярных причин - желание определиться с будущей профессией.

Часто подростки ищут легкую работу – раздают рекламные открытки, ухаживают за животными владельцы которых в отъезде, оператором call-центра, ухаживают за младшими детьми, курьерами, официантами.

Свою работу может найти на сайте OLX, Work.ua, Rabota.ua.

Однако в вопросе трудоустройства несовершеннолетнему очень важно знать свои права и обязанности. Это связано с тем, что трудоустройство несовершеннолетних отличается от работы взрослых.

С какого возраста можно официально работать

В Украине подростки могут начинать работу уже с 14 лет. Но такая работа имеет некоторые ограничения.

До 15 лет несовершеннолетние могут работать только в свободное время и исключительно на легких работах. В Кодексе закона о труде разрешается самостоятельно трудоустроить с 16 лет. С 15 лет можно работать, при согласии одного из родителей.

Какие условия трудоустройства несовершеннолетних

Несовершеннолетние в трудовых правоотношениях имеют те же права, что и совершеннолетние. При этом они имеют ряд существенных льгот по охране труда, рабочему времени, отпускам и другим условиям труда.

Подростки могут работать только сокращенное рабочее время:

16-18 лет – до 36 часов в неделю;

15-16 лет – до 24 часов в неделю;

учащиеся 14-15 лет (во время каникул) – до 24 часов в неделю.

В течение учебного года максимальная продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего вдвое меньше:

16-18 лет – до 18 часов в неделю;

15-16 лет – до 12 часов в неделю;

14-15 лет – до 12 часов в неделю.

Как оформить трудовые отношения с подростком

В пункте 5 ч. 1 ст. 24 КЗоТ Украины установлено, что с несовершеннолетними работниками трудовые договоры обязательно заключаются в письменной форме. Также работодатель обязан представить уведомление о принятии несовершеннолетнего сотрудника в орган ГФС, как и во всех других случаях, до начала его работы.

Интересно и то, что для несовершеннолетних при принятии на работу испытательный срок не устанавливают. Однако в случае если несовершеннолетний трудоустроится впервые, то работодатель в течение 5 дней после его принятия на работу должен завести на него трудовую книжку.

Обязанностью работодателя при принятии на работу несовершеннолетнего является:

проведение инструктажа для работника за свой счет;

обучение по вопросам охраны труда, по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев и правил поведения при возникновении аварии.

Обязательным условием принятия на работу несовершеннолетних является то, что они должны приниматься только после предварительного медицинского осмотра. В дальнейшем они обязательно должны проходить медицинское освидетельствование ежегодно до достижения ими 21 года. Согласно ст. 169 КЗоТ Украины организовывать и финансировать предварительные и периодические обязательные медицинские осмотры несовершеннолетних работников имеет работодатель.

Несмотря на то, что несовершеннолетние работают меньше, но зарплату получают как взрослые при полной продолжительности рабочего времени.

Оплата труда несовершеннолетних, работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или от выработки. При этом предприятия могут устанавливать учащимся доплаты к заработной плате.

Подростки должны ежегодно отдыхать не менее 31 календарного дня. Они могут взять отпуск в любое удобное для них время и в полном объеме. У них нет необходимости отрабатывать полгода непрерывной работы. Ученики и студенты также могут брать дополнительные оплачиваемые отпуска для сдачи экзаменов, равно как и другие работники.

Какие виды работ запрещены для несовершеннолетних

Подросткам запрещено работать на тяжелых с опасными и вредными условиями труда работах. Их нельзя привлекать к ночным, с 22:00 до 6:00, сверхурочные работы и работы в выходные дни.

В частности это:

под землей;

тепловых и атомных электростанциях;

на нефте и газодобывающих предприятиях;

других работах, утвержденных перечнем тяжелых работ .

До 18 лет подростки не могут перемещать и поднимать вещи весом больше предельных норм. Также грузовая работа ограничивается по времени – не более одной трети рабочего времени. То есть если несовершеннолетний работает 7 часов в день, то грузовая работа не должна длиться более 2,3 часа.

Что делать, если работодатель не соблюдает закон

На самом деле найти работу подростку в Украине достаточно сложно.

Именно поэтому трудоустройство несовершеннолетних подпадает под государственную квоту для определенных категорий работников – 5% работников за предыдущий год для организаций, имеющих более 20 работников:

выпускники общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведений, которые трудоустраиваются впервые;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

лица, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или лица, их заменяющего, могут, в виде исключения, приниматься на работу.

Данная квота обязательна для работодателей. Если же они его не выполняют, то за каждый необоснованный отказ в трудоустройстве придется заплатить штраф в двухкратном размере минимальной заработной платы.

Можно ли уволить несовершеннолетнего

В случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя, он обязан обязательно получить согласие районной (городской) службы по делам детей.

При этом если предприятие ликвидируется или сокращает штат или работник не отвечает выполняемой работе из-за недостаточной квалификации и состояния здоровья, то подросток может быть уволен только в исключительных случаях и с обязательным его дальнейшим трудоустройством.

Однако в Украине законодательство позволяет расторгнуть трудовой договор по требованию родителей, усыновителей и попечителей несовершеннолетнего, а также госорганов – если работа вредит здоровью несовершеннолетнего.