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Без онлайн-навчання: у Чернівецькій області школи з нещепленими вчителями закриють на карантин

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Чернівці, Понеділок 13 вересня 2021 21:46
Без онлайн-навчання: у Чернівецькій області школи з нещепленими вчителями закриють на карантин Фото: в Чернівецькій області школи закриють на карантин без можливості онлайн-навчання (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чернівецькій області заборонять переходити на дистанційну форму навчання в школах, в яких від коронавірусу щеплено менш як 80% педагогів. Такі навчальні заклади закриють на карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернівецької ОДА Сергія Осавчука.

У своєму відеозверненні глава ОДА зазначив, що в області тільки 36% навчальних закладів вакцинували понад 80% від всього персоналу. "У нас залишилося кілька днів, щоб підібрати правильні слова і переконати педагогів, що найкраща форма навчання - це очна", - уточнив Осачук.

Він підкреслив, що школи, де від коронавірусу щеплено менш як 80% персоналу, закриють на карантин, а діти будуть сидіти вдома.

"Цієї осені не буде дозволено викладання онлайн, ні дистанційного освітнього процесу не відбуватиметься", - сказав він.

Школи, де від COVID-19 вакциновано менш як 80% колективу, закриють на карантин, а діти будуть сидіти вдома. Дистанційний освітній процес буде заборонено.
Осачук також повідомив, що вже в наступний понеділок в Україні введуть "жовту" зону епідемічної небезпеки, тому у педагогів ще є кілька днів, щоб зробити щеплення.

"Закликаю батьків стати з нами поруч, бути солідарними, переконати викладачів, педагогів, вчителів ваших шкіл, до кінця цього тижня вакцинуватися. Дозвольте вашим дітям ходити в школу. Будьте здоровими, залишайтеся живими", - підсумував глава ОДА.

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