У Полтавській області при посилення карантину зможе працювати тільки третина шкіл
Якщо "жовту" зону карантину запровадили б уже цього понеділка, то в звичному режимі змогла б працювати лише третина закладів освіти у Полтавській області. Це 334 заклади.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова.
В "жовтій" зоні необхідно, щоб 80% працівників садочків, шкіл, закладів профтехосвіти, вишів, позашкілля були вакциновані мінімум однією дозою. Зараз тільки 334 із 1281 шкіл до такого готові.
"Коли ми говоримо тільки про школи, то ситуація аналогічна: третина, 246 шкіл, працювали б, інші перейшли на дистанційку. В жодному закладі вищої освіти наразі не вакцинувалася необхідна кількість викладачів", - заявив Синєгубов.
У деяких територіальних громадах кількість вакцинованих працівників закладів освіти навіть менша за половину, а то й узагалі в межах 30%. Це - Новооржицька, Оржицька, Великорублівська, Кобеляцька, Мартинівська, Новоселівська та Скороходівська територіальні громади.
Нагадаємо, у Чернівецькій області лише четверть закладів освіти вакцинували 80% персоналу.
Крім того, у Волинській області у разі посилення карантину зможе працювати тільки 21 школа.