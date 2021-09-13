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У Полтавській області при посилення карантину зможе працювати тільки третина шкіл

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Полтавська область, Понеділок 13 вересня 2021 14:08
У Полтавській області при посилення карантину зможе працювати тільки третина шкіл Фото: у Полтавській області зможе працювати тільки третина шкіл (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Якщо "жовту" зону карантину запровадили б уже цього понеділка, то в звичному режимі змогла б працювати лише третина закладів освіти у Полтавській області. Це 334 заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова.

В "жовтій" зоні необхідно, щоб 80% працівників садочків, шкіл, закладів профтехосвіти, вишів, позашкілля були вакциновані мінімум однією дозою. Зараз тільки 334 із 1281 шкіл до такого готові.

"Коли ми говоримо тільки про школи, то ситуація аналогічна: третина, 246 шкіл, працювали б, інші перейшли на дистанційку. В жодному закладі вищої освіти наразі не вакцинувалася необхідна кількість викладачів", - заявив Синєгубов.

У деяких територіальних громадах кількість вакцинованих працівників закладів освіти навіть менша за половину, а то й узагалі в межах 30%. Це - Новооржицька, Оржицька, Великорублівська, Кобеляцька, Мартинівська, Новоселівська та Скороходівська територіальні громади.

Нагадаємо, у Чернівецькій області лише четверть закладів освіти вакцинували 80% персоналу.

Крім того, у Волинській області у разі посилення карантину зможе працювати тільки 21 школа.

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