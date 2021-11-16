ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Учні повертаються за парти: в Івано-Франківську відновлять очне навчання у школах

Новость на русском →
Івано-Франківськ, Вівторок 16 листопада 2021 12:22
Учні повертаються за парти: в Івано-Франківську відновлять очне навчання у школах Фото: в Івано-Франківську відновлять очне навчання у школах (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Учні в Івано-Франківську повертаються за парти з наступного понеділка. Мова йде про 5-11 класи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку мера міста Руслана Марцінківа.

За його словами, майже всі працівники провакциновані, а не вакциновані - відсторонені.

"Щойно на оперативній нараді дав доручення, щоб вже з понеділка відновився повноцінний освітній процес в наших школах", - повідомив він.

Мер міста вважає, що дітям вже давно пора навчатись в очному форматі. Він уточнив, що деякі школи вже запрацюють з четверга.

Нагадаємо, в Україні у "червоній" зоні перебуває 18 регіонів, а з 18 листопада - вона ще більше розшириться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ
NEWS
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
DAILY
Напарник для Кличка. Як зміниться влада у Києві з новим законом про столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Напарник для Кличка. Як зміниться влада у Києві з новим законом про столицю