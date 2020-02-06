У Львові на карантин закривають ще 14 шкіл

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Школи закриються на карантин 7 лютого

У Львові через підвищення захворюваності на ГРВІ і грип призупиняють навчання ще у 14 школах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Як зазначається, школи закриються на карантин у п'ятницю, 7 лютого.

Відтак на вимушених канікулах опиняться школярі у 65 навчальних закладах, і ще в одному - учні 1-4 класів.

"Відзавтра, 7 лютого, ще 14 загальноосвітніх закладів Львова призупиняють навчання через хвороби учнів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що 13 шкіл повернуться до роботи 13 лютого, а ще одна - 12 лютого.

Нагадаємо, сьогодні у місті Рубіжному Луганської області запроваджено карантин у закладах загальної середньої освіти через перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ.

Крім того, у Чернівцях у зв'язку з грипом закрили всі школи на карантин. На навчання в школу 3 лютого не прийшли понад 6 тисяч осіб, з яких 4,5 тисячі через захворювання на ГРВІ.

Додамо, що у Хмельницькому з 3 лютого закрили на карантин всі школи. Таке рішення прийняли через підвищення рівня захворюваності серед учнів грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ), а також "у зв'язку з необхідністю їх профілактики епідемічного розповсюдження".