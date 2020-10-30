Майже вся Україна стала "помаранчевою", в "зеленій" зоні карантину два райони

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Майже вся територія України потрапила в "помаранчеву" зону карантину. В "зеленій" зоні залишилися лише дві адміністративні одиниці.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Зеленими" залишаються лише Горностаївський та Скадовський райони Херсонської області. Ще 14 адміністративних одиниць опинилися в жовтій зоні карантину. Усі також у Херсонській області.

В "помаранчеву" зону потрапили 13 обласних центрів - Вінниця, Луцьк, Тернопіль, Львів, Дніпро, Краматорськ, Запоріжжя, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Одеса, Херсон, Черкаси та Київ.

"До "помаранчевого" рівня епідеміологічної небезпеки відносяться 489 адміністративних одиниць, що на 52 одиниці більше, ніж минулого тижня", - сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що в жовтій зоні опинилися 14 адміністративних одиниць, що на 39 менше, ніж тиждень тому. Ще 112 адміністративних одиниць знаходяться в "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили карантинні зони. Нове зонування набуде чинності з понеділка, 2 листопада.

Раніше РБК-Україна писало, що в "червону" зону потрапили 11 обласних центрів.