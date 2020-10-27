Школи Києва після канікул повернуться до очного навчання, але не всі

Фото: школярі в масках (УНІАН)

З четверга, 29 жовтня, після завершення канікул у Києві перебуватимуть на дистанційному навчанні сім шкіл. Інші навчальні заклади повернуться до очного навчання.

Про це повідомила глава департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фиданян в ефірі телеканалу "Наш".

"У нас вже є повна статистика, хто повертається, в якій кількості, що у нас зі станом здоров'я дітей та педагогічних колективів. Поки статистика, яку ми отримали сьогодні, для нас втішна. Ми припускаємо, що в дистанційному форматі будуть працювати лише сім шкіл з четверга", - повідомила вона.

За словами Фиданян, лише у 1,5% вчителів від загальної кількості працівників шкіл, що мають підтверджені випадки захворювання коронавірусом.

Вона також зазначила, що формат повернення до освітнього процесу в різних школах буде залежати від ситуації з захворюваністю в кожному окремому закладі.

Нагадаємо, раніше в МОН заявили, що після канікул питання про роботу навчальних закладів будуть приймати в залежності від епідситуації в регіоні.

Крім того, в коментарі РБК-Україна голова МОН Сергій Шкарлет говорив, що МОН буде рекомендувати школам перейти на дистанційну форму навчання з-за складної ситуації з коронавірусом.