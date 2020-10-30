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В "червону" зону потрапили 11 обласних центрів

П'ятниця 30 жовтня 2020 10:53
В "червону" зону потрапили 11 обласних центрів
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину. В "червону" зону потрапили 11 обласних центрів.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на своєму Telegram-каналі.

Таким чином, у цю зону потрапили Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Нагадаємо, після оновлення карантинного зонування в Україні Київ залишився у "помаранчевій" зоні карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським.

Крім того, в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 8 312 заражень за добу.

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